Рівень народжуваності на Львівщині впав на понад 6%

Кількість населення Львівської області станом на 1 вересня цього року зменшилося до 2 млн 513 тис. осіб, з яких населення обласного центру складає 753,2 тис. осіб. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

Зазначається, що з початку року населення області зменшилось на 8595 осіб, у тому числі Львова – на 2601 особу.

Протягом січня–серпня 2019 року в області народилось 14730 немовлят, що на 6,3% менше порівняно з січнем–серпнем 2018 року. Найвищий рівень народжуваності був у Жовківському та Яворівському районах, найнижчий – у Дрогобичі та Новому Роздолі.

Кількість померлих в області порівняно з січнем–серпнем 2018 року збільшилась на 3,7% і становила 22380 осіб. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському та Жидачівському районах, найнижчий – у Новому Роздолі, Дрогобичі та Трускавці.

Протягом січня–серпня 2019 року зареєстровано 10085 одружень, що на 0,1% менше відносно січня–серпня 2018 року.