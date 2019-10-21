На Золочівщині вантажівка з’їхала з дороги в лісосмугу: постраждав водій

Вчора, 20 жовтня, близько 2.40 в одному з сіл Золочівського району тягач «Сканія» з причепом з’їхав з дороги у лісосмугу, внаслідок чого травмувався водій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки «Сканія», 55-річний мешканець Миколаївського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого тягач з причепом з’їхали в лісосмугу. Водія з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події – попередньою причиною ДТП могло стати те, що у автомобіля розірвалось колесо. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.