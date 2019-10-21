На Полтавщині розбився гелікоптер. Загинув ексміністр Кутовий, – ЗМІ

Сьогодні, 21 жовтня, у Полтавській області впав вертоліт «Робінсон – 44». Внаслідок авіакатастрофи загинула одна людина. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

«21 жовтня о 16:00 год. надійшло повідомлення про падіння літального апарату (попередньо саморобний) поблизу с. Тарасенкове Оржицького району. По прибуттю було встановлено, що впав вертоліт “Робінсон – 44” , внаслідок чого загинула одна особа», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, гелікоптер летів з Києва на Полтавщину.

Як водночас пише УП, посилаючись на колишнього віцепрем’єр-міністра Павла Розенка, загиблим в авіакатастрофі виявився колишній міністр АПК Тарас Кутовий.

Довідково: Тарас Кутовий – український політик, народний депутат України VII та VIII скликань. В уряді Володимира Гройсмана протягом 2016-2018 років був міністром аграрної політики та продовольства. На момент загибелі Кутовому було 43 роки.

Фото: ДСНС