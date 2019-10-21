На «Арені Львів» провели фестиваль здорового способу життя

Минулих вихідних, 19−20 жовтня, на стадіоні «Арена Львів» провели фестиваль здорового способу життя Lviv Fitness Weekend. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На фестивалі провідні українські та закордонні фітнес-фахівці із різних напрямів, таких як, функціональний тренінг, реабілітація, пілатес, танцювальні напрямки, зокрема zumba, ділилися своїм досвідом та знаннями.

Також відбулась велика виставка товарів фітнес-індустрії та Ярмарок спорту, на якому спортивні та оздоровчі заклади презентувати свої активності.Ярмарок відвідало понад 1000 дітей, які виграли безліч подарунків та себе в різних видах спорту.

Всім шанувальникам силових видів спорту провели Фінал кубку України зі стронгменів та Відкритий чемпіонат МВС зі стронгмену. Також для усіх відвідувачів відбувся концерт популярної співачки Jerry Heil.

Фото: ЛМР