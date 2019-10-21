Львівські прикордонники затримали браконьєрів з вбитим оленем

Вчора, 20 жовтня, прикордонники Мостиського загону затримали двох браконьєрів з мисливськими рушницями та тушою оленя. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Прикордонники відділу «Смільниця» Мостиського загону разом з групою реагування затримали порушників після почутих пострілів. Двох жителів Старосамбірського району виявили за 1 км від кордону з Польщею з мисливськими рушницями та тушою дикого оленя», – йдеться в повідомленні.

І хоча дозвіл на зброю був в наявності, на громадян складено протоколи за ст. 202 (Порушення прикордонного режиму) та ч.1 ст. 85 «Порушення правил використання об’єктів тваринного світу» КУпАП.

Поліція вилучила мисливські рушниці. Крім того, горе-мисливцям за незаконне полювання загрожує кримінальна відповідальність.

Фото: Держприкордонслужба