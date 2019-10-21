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Львів накриє густим туманом

Соломія Головіна

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У Львові ввечері 21 жовтня і вночі та вранці 22 жовтня очікується туман видимістю 200 — 500 м. Також упродовж 22 – 28 жовтня очікується надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради

 

Львівська міська рада застерігає всіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. А також суворо дотримуватись правил пожежної безпеки – не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях.

До слова, про всі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

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