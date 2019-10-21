«Квартал 95» разом із хором Верьовки висміяли підпал будинку Гонтаревої

В останньому випуску шоу «Вечірній квартал» студії «Квартал 95» гуморист Євген Кошовий разом із Національним академічним хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої, заспівавши пісню-пародію «Горіла хата». Відео із піснею опубліковані на Youtube-каналі «Кварталу 95».

Зокрема, у пісні прозвучали такі рядки: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала», «Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича», «Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали», «У пісні цій мораль проста – хата згоріла зі стида»…

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Цей виступ вже прокоментував і міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці у Facebook.

«Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки», – мовиться у повідомленні.

Також ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева прокоментувала проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум» номер студії «Кварталу 95».

«Це сором!!! Насміхатися над людским горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!» – зазначила Гонтарева, додавши, що про номер дізналася від друзів.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня салили до тла будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі, що під Києвом.