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Під Києвом спалили маєток Валерії Гонтаревої

Андрій Котенський

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В ніч на 17 вересня салили до тла будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі, що під Києвом. Про це це НВ повідомила сама Гонтарева.

 

За її словами, зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан.

Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити.

«Це вже повне і остаточне свавілля! Я не знаю, куди мені звертатися, терор триває», – зазначила вона.

Нагадаємо, 30 серпня ексглава НБУ повідомила, що її збив автомобіль в центрі Лондона. У зв’язку з цим вона перебуває в лікарні. Їй зробили одну операцію, в найближчі дні медики проведуть ще одну.

Крім того, в ніч на 5 вересня невідомі облили бензином і підпалили автомобіль, зареєстрований на її невістку, яку також звуть Валерія Гонтарева.

Напередодні останнього інциденту стало відомо, що Печерський райсуд Києва ухвалою від 27 серпня дозволив Держбюро розслідувань силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Сама ексголова Нацбанку заявила, що до аварії з її участю може бути причетний ексспіввласник ПриватБанку Ігор Коломойський:

«Він мені весь час погрожував. Я навіть дала інтерв’ю BBC, що якщо щось трапиться зі мною в Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть».

 

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