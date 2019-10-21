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Доба у зоні ООС минула без втрат для українських воїнів

Соломія Головіна

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Минулої доби, 20 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Зазначається, противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 9 обстрілів: поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – зі стрілецької зброї; біля Водяного на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Павлополя, Пищевика і Невельського – з великокаліберних кулеметів; біля Пісків – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; поблизу Новомихайлівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів; біля Славного – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно та автоматичних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 3 обстріли: поблизу Кримського – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів; біля Оріхового – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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