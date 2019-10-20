У Львові колектори увірвались в квартиру 45-річної жінки

У квартиру 45-річної львів’янки вторглись двоє колекторів і вимагали звільнити помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

18 жовтня, близько 12.25 у квартиру 45-річної львів’янки на вулиці Петра Панча увірвались двоє невідомих чоловіків та вимагали звільнити помешкання.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів поліції. Правоохоронці встановили особи чоловіків – вони виявились працівниками однієї із колекторських компаній.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – аж до обмеження волі терміном до трьох років.

Наразі заявниця з сім’єю залишаються у квартирі. Поліцейські встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.