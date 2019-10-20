На Сихові патрульні спіймали підлітків-хуліганів

В Сихівському районі Львова патрульні виявили трьох підлітків, які ймовірно розфарбували автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 20 жовтня, у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

Напередодні увечері патрульні отримали виклик на вулицю Енергетичну, де зі слів заявника, троє невідомих осіб пошкодили автомобіль ВАЗ 2106.

«На місці події екіпаж виявив зафарбоване вітрове скло в згаданому транспортному засобі. Ті ж особи розмалювали білою фарбою автомбілі Toyota Avensis, Dacia Logan, Daewoo Lanos, Renault Samsung», – йдеться в повідомленні.

На тій ж вулиці патрульні виявили трьох хлопців, які мали при собі балончик з білою фарбою, а також забруднених нею. За описами вони були схожими до наданих в орієнтування. На місце події викликали слідчих Сихівського відділу поліції.

Фото: Патрульна поліція