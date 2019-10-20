На станції Красне знайшли мертвого 17-річного львів’янина

Вчора ввечері,19 жовтня, на станції Красне Буського району, перед вантажним поїздом виявили тіло 17-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вчора близько 20:30 год, на станції Красне Буського району, перед вантажним поїздом №1476 у складі 65 вагонів сполученням «Здолбунів-Львів» було виявлено тіло 17-річного львів’янина.

Медики, які прибули констатували смерть до приїзду швидкої медичної допомоги.

Причини та обставини події з’ясовуються.