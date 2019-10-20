На Львівщині понад тисяча користувачів залишились без газу через трактористів

Від учора, 19 жовтня, мешканці восьми сіл у Золочівському та Жовківському районах, залишились без газу, через пошкодження труб газогону трактористами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, 19 жовтня близько 18:00 год. поблизу села Новоселище Золочівського району під час проведення земляних робіт, трактор пошкодив трубу газогону. Внаслідок чого без газу залишились близько 940 користувачів у селах: Новоселище, Плугів, Лука, Підлипці, Тростянець, Поляни.

Того ж дня, 19 жовтня близько 17:50 год. було пошкоджено трубу газогону під час обладнання дитячого майданчику у с. Великий Дорошів Жовківського району. Внаслідок пошкодження газогону без газопостачання залишилось близько 300 користувачів у селах Великий Дорошів та Малий Дорошів.

Роботи по відновленню газопостачання населених пунктів у Золочівському та Жовківському районах будуть проводитись сьогодні, 20 жовтня.