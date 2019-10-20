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На Донбасі один поранений та знову обстріли біля Золотого

Ольга Денисяка

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Минулої доби, 19 жовтня, російські збройні формування 15 разів порушили режим припинення вогню. Поранений один український військовослужбовець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник, в основному, обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Також, біля Золотого-4, зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог 9 разів обстіляв наші позиці: двічі біля Водяного на Приазов’ї та один раз неподалік Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;у районі Авдіївки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Верхньоторецького, Павлополя і Тарамчука – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано 6 ворожих обстрілів: тричі неподалік Золотого-4 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; у районі Кримського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

За минулу добу, внаслідок обстрілів противником наших позицій, один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності поки що не проявляли.

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