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На Бродівщині в ДТП загинули водій та пасажир мотоцикла

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 20 жовтня, близько другої ночі між селами Висоцько та Заболотці водій мотоцикла не справився з керуванням і в’їхав у дерево. Внаслідок аварії водій та його пасажир загинули на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили поліцейські, 21-річний водій мотоцикла «Вайпер 250», мешканець Бродівського району, не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

Від отриманих травм водій та пасажир мотоцикла, 21-річний житель цього ж району, загинули на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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