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Львівські митники знайшли в іванофранківця понад дві тонни контрабандних продуктів

Ольга Денисяка

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Через пункт пропуску «Шегині –Медика»  27-річний річний івванофранківець намагався ввезти до України контрабанду 2107 кг продуктів та 120 літрів молока. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 20 жовтня, у пресслужбі ГУ ДФС у Львівській області.

 

У пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині –Медика» під час митного контролю рейсового автобуса працівники митниці виявили факт незаконного переміщення 2107 кг продуктів та 120 літрів молока. Їх намагався ввезти до України водій, громадянин України, 27- річний мешканець Івано-Франківщини.

«У працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально облаштованому місці. Там у салоні автобуса, його багажному відділені митники серед особистих речей знайшли незадекларований товар», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

Фото: ДФС

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