До 10 років тюрми «світить» львівському поліцейському-хабарнику

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця підозрюваного у вимаганні хабара у сумі 65 тисяч гривень від учасника ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у Державному бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділів ГУ Нацполіції у Львівській області, вимагав хабар 65 тисяч гривень від учасника аварії, поліцейський обіцяв не складати рапорт щодо вчинення ДТП.

Важливо, що правоохоронець не встановив справжнього винуватця ДТП.

«Кваліфікація: одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене повторно, яке поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.