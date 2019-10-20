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Чоловік збрехав, що його обікрали на площі Ринок і пропонував патрульним хабар

Ольга Денисяка

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Вчора, 19 жовтня, близько 21 години 32-річний чоловік викликав патрульних у заклад громадського харчування на площі Ринок, тому що його начебто обікрали на 50 тисяч гривень. Коли правоохоронці з’ясували, що це не правда, чоловік пропонував їм хабар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

 

Чоловік повідомив, що в нього зникла чоловіча сумочка, в якій були документи та 50 тисяч гривень. Він звинуватив у крадіжці працівників закладу, натомість адміністрація показала відео з камер спостереження де чітко видно, що клієнт прийшов без сумки.

«32-річному чоловіку повідомили, що на нього оформлять матеріал за завідомо неправдивий виклик за ст183 КУпАП. Громадянин почав пропонувати 1000 гривень інспекторам 3 батальйону аби ті відмовилися від своїх намірів, оскільки він не хоче фігурувати у базах даних. Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність і продовжили оформлення адмінматеріалу, – йдеться в повідомленні.

Натомість чоловік пішов і зняв з банківської картки згадану суму і знову запропонував її патрульним. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу і тепер чоловікові загрожує не лише адміністративна відповідальність, а й кримінальна за ст.369ККУ (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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