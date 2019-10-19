Як львівські рятувальники шукали туристів у горах

Вчора, 18 жовтня, поблизу населеного пункту Труханів Сколівського району відбулися показові навчання ГУ ДСНС України у Львівській області щодо пошуку і рятування людей в умовах гірської (лісистої) місцевості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслкужбі ГУ ДСНС Львівщини.

«Метою навчань стало удосконалення дій підрозділів ДСНС України щодо проведення робіт по пошуку і рятуванню людей; організація пошуку заблукалих за допомогою сучасних засобів повітряної розвідки (квадрокоптерів); налагодження взаємодії під час виконання пошуково-рятувальних робіт з волонтерськими організаціями та водолазно-рятувальною службою», – йдеться в повідомленні.

В основі навчань використали ситуацію, про те що група туристів під час походу в гори роз’єдналася та потрапила в біду. До місця події негайно вирушили рятувальники. Для проведення пошукових робіт також залучили волонтерів Львівського загону «Спілки Самаритян–Кінологів України», які за допомогою пошукових собак на прилеглій території річки знайшли потерпілого. Травмований чоловік повідомив про інших туристів, що залишились на протилежному березі річки та верхівці скелі.

Рятувальники, що прибули на місце розділились на дві пошукові групи та переправились на катамаранах на другий берег річки. Перша група в складі рятувальників та волонтера з пошуковою собакою вирушили шукати туристів в підніжжі скелі та лісовій місцевості, друга група рятувальників працювали для здійснення скельного підйому способами самовилаз та за допомогою жумарення.

Також, група туристів відпочивала та з необережності автомобілем заїхали у річку. В автомобілі є затиснуті люди, що самі не можуть вибратись. Водолазна рятувальна служба, що прибула до місця події обстежила дно річки щодо пошуку туриста який впав у воду та паралельно здійснили роботи по вивільненню потерпілих з легкового автомобіля.

Рятувальники першої пошуково-рятувальної групи знайшли туриста в лісі. Друга група спустила потерпілого в ношах з верхівки скелі. Усіх потерпілих передали медикам. Також на всіх етапах навчань з потерпілими працювали психологи ДСНС України у Львівській області, які супроводжували постраждалих до медиків та надавали психологічну допомогу.

Фото, відео: ДСНС