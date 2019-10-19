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У Брюховичах відкрили спортмайданчик для дітей з особливими потребами

Ольга Денисяка

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На території Брюховицького відділення Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит запрацював спортивний майданчик для дітей із вадами опорно-рухового апарату та вадами зору, вартістю 285 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідолмили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«У нас багато планів щодо розвитку. Перш за все щодо наповнення матеріально-технічної бази, а також покращання благоустрою. Наша лікарня за рік проводить майже 5 тисяч операцій, зокрема в офтальмології – понад 600 операцій. Серед наших пацієнтів мешканці інших областей та навіть сусідніх країн. Тож ми налаштовані і надалі надавати допомогу тим діткам, які її потребують», – наголосила в.о. директора Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит Олександра Бурда.

Ортопед-травматолог ОХМАТДИТу Оксана Колодій запевнила, що лікарі та весь медперсонал готовий працювати над тим, щоб Охматдит і надалі надавав якісні послуги, адже всі передумови для цього є.

Зазначимо, що у відділені також планують відремонтувати сходи, на що скерують 346 тисяч гривень.

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