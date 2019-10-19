Поліція розшукує водія, який біля Львова збив пішохода і втік

Вчора, 18 жовтня, близько 21.55 на вулиці Курортній у селищі Брюховичі, невідомий збив пішохода і втік з місця подій. Поліцейські просять очевидців аварії телефонувати 102. Про це Львівському порталу повідомили у віддіі комунікації поліції Львівської області.

«Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 58-річного місцевого мешканця, якого з діагнозом «відкритий перелом лівої п’ятки» госпіталізовано в травматологічне відділення», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють особу водія та транспортний засіб, яким він керував, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.