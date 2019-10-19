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На цих вихідних у Львові святкують День пластуна

Ольга Денисяка

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19−20 жовтня у Виставковому центрі «Південний-EXPO» відбудеться наймасовіший фестиваль пластової творчості «День пластуна». Учасниками заходу будуть більше двох тисяч пластунів зі всієї України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«День пластуна» – це щорічне свято для пластової спільноти, яке більше 20 років проводиться у Львові, та збирає пластунів зі всіх осередків. На заході українські скаути мають змогу проявити свої командні здібності у різних конкурсах, а також зустріти таборових друзів.

Цьогорічний фестиваль присвячений 30-літтю відновлення Пласту в Україні.

Основним змаганням для команд є театральний змаг  –  учасники демонструватимуть свої акторські здібності на головній сцені фестивалю. Окрім того, змагатимуться у конкурсах акустичної пісні, інтелектуальному, фотографії та відео, танцю, стендапу, інсталяції, шведінгу та інстаконкурсі.

Програма за посиланням.

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