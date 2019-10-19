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На кордоні з Польщею затримали вантажівку з контрабандою

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 19 жовтня, в пункті пропуску «Шегині –Медика» у вантажівці знайшли контрабандні товари. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

 

В повідомленні йдеться, що в результаті спільних заходів працівників Львівської митниці ДФС, Мостиського прикордонного загону ЗРУ ДПС України та спецпідрозділу БКОЗ СБУ у Львівській області припинено спробу незаконного ввезення в Україну товарів народного вжитку.

Так, сьогодні вночі в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині –Медика» оглянули вантажівку MAN, яка їхала до Києва, із вантажем (предмети побуту-стільці, столи, штори, ковдри, тощо).

За його результатами виявлено піддони з товарами (сумки, матеріали для ремонту взуття, тощо), відомості про які були відсутні у товарно-супровідних документах.

Транспортний засіб затримали, здійснюються заходи з документування факту порушення митних правил.

Фото: ДФС

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