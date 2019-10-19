Минулої доби на Львівщині трапилось 86 аварій

Вчора, 18 жовтня, на дорогах Львівщини сталося 86 ДТП, з яких 2 – з постраждалими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

18 жовтня сталося 86 дорожньо-транспортних пригод, з них 66 у Львові, 20 – в області. Внаслідок ДТП загинув пасажир, тілесні ушкодження отримали два водії, два пасажири та пішохід.

Складено 84 адміністративні протоколи за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.