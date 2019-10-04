Жінок Львівщини закликають перевіритися на рак шийки матки і грудної залози. Де пройти обстеження?

З 7 по 20 жовтня триватиме акція «Дні профілактики патології шийки матки і молочної залози у жінок» на Львівщині. Відтак мешканок області закликають пройти безкоштовні обстеження, аби попередити ці онкозахворювання. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.
Директорка Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська, що Львівська область одна із не багатьох в Україні, де забезпечують безкоштовне скринінгове обстеження жінок. Також вона наголошує, що рак, який виявлений на ранніх стадіях, у 95% повністю виліковний
«Найголовніше: попри дієве і високоякісне обладнання – маємо продовжувати роз’яснювальну, інформаційну кампанію. Життя жінок залежить від їхньої відповідальності за власне здоров’я: регулярні і вчасні обстеження можуть врятувати їхнє життя», – зазначила вона.
Як повідомив голова Українського лікарського товариства у Львові, заступник директора Львівського регіонального клінічно-діагностичного онкологічного центру Олег Дуда, на сьогодні у області працюють 7 скринінгових центрів, у яких жінки можуть пройти обстеження і виявити пухлину на дуже ранніх стадіях, які легко лікуються. Вони розташовані у Львові, Дрогобичі, Червонограді, Самборі, Стрию. Запис на дослідження у ці скринінгові центри може провести сімейний лікар та ваш акушер-гінеколог чи онколог.
«Минулого року ми виявили рак першої стадії у 82 жінок – по суті, завдяки скринінгу, ці життя були врятовані. Обстежуватись можна і не під час акції – нею ми привертаємо увагу до проблеми, жінка може пройти обстеження у будь-який час», – сказав Олег Дуда.
Експерт департаменту охорони здоров’я з онкогінекології Світлана Струк додала: «Лікування раку залежить виключно від стадії розвитку патології шийки матки, від якої страждають переважно молоді жінки репродуктивного віку. Тому ще раз закликаю не відкладати обстеження, а прийти і пересвідчитись, що ви здорові».
Додамо, що за минулорічну акцію було проведено 786 мамографій, у 12 осіб виявлено рак молочної залози. Серед оглянутих виявлено цитологічно 345 випадків патологій, що становить 1,4% від усіх оглянутих. Цитологічно рак виявлено у 18 жінок, підозра на рак – 25 жінок, важких дисплазій – 55, легких дисплазій – 247 жінок.
Згідно з інформацією на сайті департаменту охорони здоров’я ЛОДА, безкоштовне обстеження на Львівщині можна пройти у:
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Львів (обласний), вул. Ак. Сергія Єфремова, 59.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Львів (міський), Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка, вул. Виговського, 32.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Дрогобич, Дрогобицька міська лікарня № 3, вул. Трускавецька, 67.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Самбір, Самбірська центральна районна лікарня вул. Коперника, 14.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Стрий, Стрийський пологовий будинок вул. Косака, 9.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Стрий, Стрийська міська центральна лікарня вул. Т. Шевченка, 59.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Червоноград Червоноградська центральна міська лікарня вул. Івасюка, 2.
Вероніка Рой