Жінок Львівщини закликають перевіритися на рак шийки матки і грудної залози. Де пройти обстеження?

З 7 по 20 жовтня триватиме акція «Дні профілактики патології шийки матки і молочної залози у жінок» на Львівщині. Відтак мешканок області закликають пройти безкоштовні обстеження, аби попередити ці онкозахворювання. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Директорка Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська, що Львівська область одна із не багатьох в Україні, де забезпечують безкоштовне скринінгове обстеження жінок. Також вона наголошує, що рак, який виявлений на ранніх стадіях, у 95% повністю виліковний

«Найголовніше: попри дієве і високоякісне обладнання – маємо продовжувати роз’яснювальну, інформаційну кампанію. Життя жінок залежить від їхньої відповідальності за власне здоров’я: регулярні і вчасні обстеження можуть врятувати їхнє життя», – зазначила вона.

Як повідомив голова Українського лікарського товариства у Львові, заступник директора Львівського регіонального клінічно-діагностичного онкологічного центру Олег Дуда, на сьогодні у області працюють 7 скринінгових центрів, у яких жінки можуть пройти обстеження і виявити пухлину на дуже ранніх стадіях, які легко лікуються. Вони розташовані у Львові, Дрогобичі, Червонограді, Самборі, Стрию. Запис на дослідження у ці скринінгові центри може провести сімейний лікар та ваш акушер-гінеколог чи онколог.

«Минулого року ми виявили рак першої стадії у 82 жінок – по суті, завдяки скринінгу, ці життя були врятовані. Обстежуватись можна і не під час акції – нею ми привертаємо увагу до проблеми, жінка може пройти обстеження у будь-який час», – сказав Олег Дуда.

Експерт департаменту охорони здоров’я з онкогінекології Світлана Струк додала: «Лікування раку залежить виключно від стадії розвитку патології шийки матки, від якої страждають переважно молоді жінки репродуктивного віку. Тому ще раз закликаю не відкладати обстеження, а прийти і пересвідчитись, що ви здорові».

Додамо, що за минулорічну акцію було проведено 786 мамографій, у 12 осіб виявлено рак молочної залози. Серед оглянутих виявлено цитологічно 345 випадків патологій, що становить 1,4% від усіх оглянутих. Цитологічно рак виявлено у 18 жінок, підозра на рак – 25 жінок, важких дисплазій – 55, легких дисплазій – 247 жінок.

Згідно з інформацією на сайті департаменту охорони здоров’я ЛОДА, безкоштовне обстеження на Львівщині можна пройти у: