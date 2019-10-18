В кінці жовтня на Львівський Безпековий Форум приїдуть експерти з усього світу

30 жовтня – 1 листопада у Львові вже втретє відбудеться Львівський Безпековий Форум. У заході візьмуть участь експерти та посадовці з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини та інших. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Серед топ-спікерів цьогорічного форуму – помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії Посол Таджан Ілдем, політичний радник Міністра закордонних справ Румунії Георг Магеру, директор Дипломатичної академії України Сергій Корсунський та інші.

Цьогоріч модераторами заходу будуть незмінні співголови форуму Бен Ходжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, та Оксана Сироїд, заступниця голови ВРУ VIII скликання (також запланована їхня спільна прес-конференція).

Ще під час першого форуму у 2017-му провідні українські та закордонні експерти в галузі міжнародної безпеки вперше з часів російської збройної агресії висловили занепокоєння можливими наслідками імплементації політичної частини домовленостей у Мінську для України, зокрема наданням особливого статусу Донбасу та проведенням виборів на окупованих територіях під російським контролем. За три роки форум став майданчиком для пошуку альтернативних рішень для сучасних викликів безпеки, оминаючи табу та політичні заклинання.

Цього року Львівський Безпековий Форум відбудеться 30 жовтня – 1 листопада в Інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.