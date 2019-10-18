У Стрию затримали телефонного шахрая, який вимагав у пенсіонерки 5 000 доларів

Правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який зателефонував до пенсіонерки та вимагав у неї 5 000 доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

65-річній жінці на стаціонарний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що її син потрапив у ДТП. І для вирішення проблеми вона терміново має передати 5 000 доларів США.

«Зловмисник переконав жінку нікому нічого не розповідати, бо це може нашкодити її синові. Невдовзі в обумовлене місце під’їхала машина і пенсіонерка передала незнайомцю дві з половиною тисячі гривень», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

Як встановили поліцейські, до вчинення правопорушення причетний 30-річний мешканець Пустомитівського району.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (шахрайство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Правоохоронці вкотре застерігають: отримавши таке повідомлення, не поспішайте виконувати вимоги аферистів. Зателефонуйте до людини, яка фігурує у ньому, і дізнайтеся, чи насправді вона потребує допомоги, а також обов’язково повідомте про подію у найближчий відділ поліції або на оперативну лінію 102.