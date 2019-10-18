У Мостиськах загинув керманич фіри

В четвер, 17 жовтня, у Мостиськах загинув 46-річний керманич кінної підводи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що 46-річний місцевий мешканець їхав кінною підводою. Проте через її поломку чоловік не впорався з керуванням і впав на дорогу. Від отриманих травм він помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.291 (порушення чинних на транспорті правил) КК України.

Наразі проводиться розслідування, поліцейські встановлюють всі обставини події.