У Львові стартує ювілейне Свято сиру і вина

18−20 жовтня у Львові на території Палацу Потоцьких та подвір’ї Палацу мистецтв (вул. Коперника, 15−17) відбуватиметься Десяте ювілейне Свято сиру і вина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Свято вперше збирає найкращих «гаражних» (крафтових) виноробів України, крафтові сироварні та фермерські господарства. Свої найкращі продукти представлять також і відомі бренди-виробники вина та сиру України та не тільки.

Діятиме етногастрономічний майданчик зі спеціально розробленим меню та підібраними напоями, відбудуться відкриті лекції про поєднання напоїв та страв.

Цьогоріч на Святі презентують напрям «Дегустації&Лекції», який стане щорічним. У рамках проекту, щоденно, з 18 до 20 жовтня, найкращі українські сомельє та винороби знайомитимуть із тонкощами й особливостями профільних продуктів фестивалю.

На Святі вже вдруге пройде Чемпіонат «Велика Давильня Винограду», у рамках якого команди змагатимуться за звання чемпіона з чавлення винограду в діжці.

Традиційно на третій день Свята відбуватиметься День сирника: гостей свята пригощатимуть традиційним львівським десертом. Також будуть простір Art&Wine, презентація об’єктів із винних корків CorkArt та картини вином, музика та книги про вино.

Квитки можна придбати за посиланням.