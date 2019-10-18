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У Львові презентували виставку про угорських євреїв у Першій світовій війні

Ольга Денисяка

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У Львівському історичному музеї відкрили виставку «Угорські Леви Іуди в Галичині». Експозиція присвячена до 100-річчя закінчення Першої світової війни, зокрема, історії військової служби угорських євреїв в цій війні, а також 30-річчю заснування Товариства культури львівських угорців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Виставку підготували фахівці Інституту та Музею військової історії Угорщини Міністерства оборони Угорщини спільно з Міністерством закордонних справ Угорщини.

«Австрійська армія першою у світі прийняла в свої лави євреїв. Але, звісно, їх прийняття було дуже довгим в історії Угорщини. Вже зараз, з погляду сьогодення, ми можемо розуміти скільки невинних життів полягло у І Світовій війні. Євреї досягали високий рангів у війську, навіть міністра оборони. Головне завдання виставки показати, що євреї були частиною військового руху, а окрім того, в ній показано історію, яка відбулась понад сто років тому. Тут пов’язано минуле Галичини та євреїв», – наголосив Надзвичайний та Повноважний Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

На виставці представлено, окрім інформаційних стендів, мундири, зброю, нагороди, відзнаки, поштівки, фото, книжки, репродукції тощо. Виставка презентує перебіг військових операцій в Галичині, єврейське релігійне життя і польовий рабинат у збройних силах Австро-Угорської монархії, становище цивільного єврейського населення Галичини під час війни.

Окрім того, «Угорські Леви Іуди в Галичині» знайомить з біографіями визначних єврейських воєначальників та представників цивільного населення, які відзначились героїчними вчинками, допомагаючи Австро-Угорській армії.

Фото: ЛОДА

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