У гаражі львів’янина знайшли зброю та кущ коноплі

Вчора, 17 жовтня, працівники Личаківського відділу поліції в гаражі 40-річного львів’янина знайшли пістолети з набоями та кущ коноплі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Личаківського відділу поліції 17 жовтня в гаражі 40-річного львів’янина, виявили два предмети, схожі на пістолети та набої. Крім того, у шафі знаходився кущ, схожий на коноплю, а на даху автомобіля «Хонда Сівік» сушилися листки канабісу.

Знайдене вилучили та скерували на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.