ОСТАННІ НОВИНИ

У гаражі львів’янина знайшли зброю та кущ коноплі

Ольга Денисяка

|

Вчора, 17 жовтня, працівники Личаківського відділу поліції в гаражі  40-річного львів’янина знайшли пістолети з набоями та кущ коноплі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Личаківського відділу поліції 17 жовтня в гаражі 40-річного львів’янина, виявили два предмети, схожі на пістолети та набої. Крім того, у шафі знаходився кущ, схожий на коноплю, а на даху автомобіля «Хонда Сівік» сушилися листки канабісу.

Знайдене вилучили та скерували на експертизу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)  та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...