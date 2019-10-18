У ДТП під Львовом загинула 47-річна жінка. Доповнено

Сьогодні вночі, 18 жовтня, на кільцевій дорозі біля села Солонка Пустомитівського району зіткнулися два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Встановлено, що орієнтовно о 01:40 год. 50-річний водій автомобіля «Рено», мешканець Івано-Франківщини, врізався у «Фольксваген», за кермом якого перебував 20-річний житель Перемишлянського району.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Рено», 47-річна мешканка села Спас Івано-Франківської області, від отриманих травм померла на місці пригоди.

Водії автомобілів та ще двоє пасажирів автомобіля «Фольксваген» отримали травми, їх госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню.

Як повідомили Львівському порталу у Головному управлінні ДСНС Львівщини, водія «Фольксвагена» та загиблу жінку довелося деблоковувати з автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць. Загалом до спецоперації залучили 15 рятувальників і три одиниці техніки.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС Львівщини