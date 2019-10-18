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У Червонограді виявили мертвим 73-річного дідуся

Наталя Дуляба

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В Червонограді у будинку №5 на вул. Івасюка виявили мертвим 73-річного чоловіка, який тривалий час не виходив ні з ким на зв’язок. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про дідуся, який тривалий час не відчиняє двері своєї квартири, повідомили надзвичайників у четвер вранці, 17 жовтня.

«Рятувальники за допомогою висувної драбини надали доступ до квартири працівникам поліції. В помешканні було виявлено тіло власника», – йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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