У Червонограді виявили мертвим 73-річного дідуся

В Червонограді у будинку №5 на вул. Івасюка виявили мертвим 73-річного чоловіка, який тривалий час не виходив ні з ким на зв’язок. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Про дідуся, який тривалий час не відчиняє двері своєї квартири, повідомили надзвичайників у четвер вранці, 17 жовтня.

«Рятувальники за допомогою висувної драбини надали доступ до квартири працівникам поліції. В помешканні було виявлено тіло власника», – йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини події встановлюють правоохоронці.