Сьогодні львів’ян запрошують на День домашнього кіно

Сьогодні, 18 жовтня, о 17.00 львів’ян запрошують на безкоштовні лекції про особливості жанрів і форматів приватних відеозаписів, а також покази віднайдених та оцифрованих цьогоріч домашніх фільмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Міський медіаархів Центру міської історії вже вчетверте проводить День домашнього кіно у Львові. Міжнародний день домашнього кіно – це свято аматорських фільмів і кіно, яке щорічно проводиться у жовтні у багатьох місцях світу. Заходи в цей день дають можливість окремим особам і сім’ям побачити і поділитися своїми власними домашніми фільмами, побачити своїх сусідів і т.д. Це шанс, щоб дізнатися, чому треба піклуватися про ці фільми і дізнатися, як найкраще доглядати за ними.

Цьогорічна подія відбуватиметься в рамках міжнародної конференції Digital Cultures Lviv, яка зосереджена навколо теми живих архівів. Окрім традиційних показів домашніх записів, з лекціями виступлять дослідники Юлія Коваленко та Кржиштоф Свірек.

Подія відбуватиметься у конференц-залі Центру міської історії — вулиця Академіка Богомольця, 6.

Програма заходів:

17.00 – Лекція: Юлія Коваленко, Українське домашнє кіно радянських часів: Місто належить нам

18.00 – Лекція: Кржиштоф Свірек, VHS — археологія медіа та практики повсякденного життя

19.00 – Показ та презентації домашніх фільмів, які були зібрані Міським медіаархівом у 2019 році