ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні львів’ян запрошують на День домашнього кіно

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 18 жовтня, о 17.00  львів’ян запрошують на безкоштовні лекції про особливості жанрів і форматів приватних відеозаписів, а також покази віднайдених та оцифрованих цьогоріч домашніх фільмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Міський медіаархів Центру міської історії вже вчетверте проводить День домашнього кіно у Львові. Міжнародний день домашнього кіно – це свято аматорських фільмів і кіно, яке щорічно проводиться у жовтні у багатьох місцях світу. Заходи в цей день дають можливість окремим особам і сім’ям побачити і поділитися своїми власними домашніми фільмами, побачити своїх сусідів і т.д. Це шанс, щоб дізнатися, чому треба піклуватися про ці фільми і дізнатися, як найкраще доглядати за ними.

Цьогорічна подія відбуватиметься в рамках міжнародної конференції Digital Cultures Lviv, яка зосереджена навколо теми живих архівів. Окрім традиційних показів домашніх записів, з лекціями виступлять дослідники Юлія Коваленко та Кржиштоф Свірек.

Подія відбуватиметься у конференц-залі Центру міської історії — вулиця Академіка Богомольця, 6.

Програма заходів:

17.00 – Лекція: Юлія Коваленко, Українське домашнє кіно радянських часів: Місто належить нам

18.00 – Лекція: Кржиштоф Свірек, VHS — археологія медіа та практики повсякденного життя

19.00 – Показ та презентації домашніх фільмів, які були зібрані Міським медіаархівом у 2019 році

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...