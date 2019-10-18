Продукти харчування та деталі до авто: львівські прикордонники виявили чергову контрабанду

Минулої доби прикордонники Львівського загону викрили двох водіїв, які у своїх транспортних засобах намагалися приховано завезти в Україну контрабандні товари. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Перший випадок незаконного перевезення товару стався у пункті пропуску «Рава-Руська». Під час перевірки вантажного автомобіля МАН, яким керував 50-річний українець, прикордонники та митники знайшли приховані товари. Водій під причепом вантажівки та в кабіні заховав 80 кг шкіри, а також деталі та комплектуючі до автомобілів. Чоловіка правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності, а товари вилучили.

Ще один автомобіль «запакований» контрабандним крамом виявили в пункті пропуску «Устилуг».

«53-річний українець – житель прикордоння, повертаючись з Польщі, вирішив укомплектувати свій «Фіат» продуктами харчування. М’ясні та молочні вироби чоловік запхав під капот та під декоративну обшивку салону свого авто. Усього правоохоронці дістали з легковика понад 130 кілограмів продуктів. Товар і автівку вилучено. Загальна вартість конфіскату становить більше 120 тисяч гривень», – розповіли прикордонники.

Фото: прикордонники