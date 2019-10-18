Поліція розшукує двох хлопців, які втекли з дитячого притулку у Львові

Поліцейські оголосили в розшук двох неповнолітніх, які самовільно покинули дитячий притулок у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

До поліції сьогодні надійшло повідомлення про те, що близько 12.00 львівський притулок для дітей самовільно покинули двоє вихованців: 9-річний Давид Романенко та 12-річний Крістіан Лацко, мешканці Закарпатської області.

Поліцейські проводять необхідні заходи із встановлення їхнього місця перебування і просять зголоситися усіх, кому відомо, де зараз можуть бути неповнолітні. Телефонуйте на оперативну лінію 102 чи звертайтеся у найближчий відділ поліції.

Фото: поліція