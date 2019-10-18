На вихідних у Львові відбудеться фестиваль здорового способу життя Lviv Fitness Weekend

19−20 жовтня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться безкоштовний фестиваль здорового способу життя Lviv Fitness Weekend. В рамках заходу відбудуться Фінал кубку України зі стронгменів та Відкритий чемпіонат МВС зі стронгмену. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На фестивалі провідні українські та закордонні фітнес-фахівці із різних напрямів, таких як, функціональний тренінг, реабілітація, пілатес, танцювальні напрямки, зокрема zumba, будуть ділитися своїм досвідом та знаннями. Учасники конвенції отримають можливість відвідати велику кількість майстер-класів та семінарів, що будуть висвітлювати сучасні підходи та фітнес-технології. Також в рамках конвенції будуть проводитись семінари, на яких провідні управлінці розглядатимуть теми бізнес-процесів у галузі фітнесу.

Також в рамках заходу відбудеться велика виставка товарів фітнес-індустрії та Ярмарок спорту, на якому спортивні та оздоровчі заклади будуть презентувати свої активності. Всім шанувальникам силових видів спорту буде також цікаво відвідати Lviv Fitness Weekend, оскільки в рамках заходу відбудуться Фінал кубку України зі стронгменів та Відкритий чемпіонат МВС зі стронгмену. Також для усіх відвідувачів відбудеться концерт Jerry Heil.

«Ми багато років приїжджаємо на Lviv Fitness Weekend та своїм прикладом показуємо, як можна здорово займатися фізичною культурою та спортом. Цього року на заході ми проведемо повноцінні змагання зі стронгмену: 19 жовтня у нас запланований фінал Кубку України, а 20 жовтня – Відкритий чемпіонат МВС. Окрім того цього року я долучуся до масової зарядки з олімпійцями», – сказав Василь Вірастюк.

Особливо увагу фестиваль приділяє залученню дітей, тому забезпечить безкоштовні автобуси для школярів, які будуть возити дітей на «Арену Львів».

Програма Lviv Fitness Weekend:

19 жовтня

08:00−16:00 – Фінал кубку України зі стронгмену

08:00−20:00 – Lviv Fitness Weekend Expo

10:00−17:00 – Business Forum

09:00−18:30 – Hiitworks

09:00−19:00 – Body Way

11:00−16:00 – Ярмарок спорту

17:00−17:45 – Загальне тренування

18:00−18:30 – Нагородження партнерів

19:00−20:00 – Jerry Heil

20 жовтня

10:00−16:00 – Business Forum

09:00−19:00 – Body Way

08:00−20:00 – Zumba

08:00−20:00 – Expo

11:00−17:00 – НОК

12:00−18:00 – Відкритий чемпіонат МВС зі стронгмену

Фото: ЛМР