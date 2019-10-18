На Львівщині розпочались військові навчання з іноземними інструкторами

Чергова механізована бригада Збройних Сил України розпочала підготовку з іноземними інструкторами на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Навчання розпочалося на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» .

Розпочалась урочиста церемонія початку підготовки спільною молитвою із вшануванням полеглих українських воїнів. Також українських бійців привітали представники військових контингентів армій-членів тренувальної місії JMTG-U, Командування Сухопутних військ ЗС України та Оперативного командування «Схід».

Представники США, Канади, Великобританії, Польщі, Литви, Данії і Швеції до кінця року навчатимуть наших армійців і, як підкреслив командир батальйону американських десантників підполковник Майкл Старз, самі навчатимуться у наших військових.

В програму навчань входить підготовка штабів новоприбулої бригади та її підрозділів за допомогою сучасних засобів імітаційного моделювання, підвищення рівня злагодженості та навченості рот і батальйонів під час тактичних дій в обороні та наступі з підготовленим підрозділом позначення дій противника OPFOR. Активно використовуватиметься й система імітації бою MILES.

Програма підготовки передбачає вдосконалення українськими воїнами знань та навичок з тактичної медицини, інженерної та вогневої підготовок, тактики та низки інших військових дисциплін. Вишкіл військовослужбовців бригади відбуватиметься з урахуванням стандартів армій країн-членів НАТО, а також досвіду отриманого Українським військом під час виконання бойових завдань на Сході країни.

Фото: Академія сухопутних військ