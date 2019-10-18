ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині розпочались військові навчання з іноземними інструкторами

Ольга Денисяка

|

Чергова механізована бригада Збройних Сил України розпочала підготовку з іноземними інструкторами на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

 

Навчання розпочалося на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» .

Розпочалась урочиста церемонія початку підготовки спільною молитвою із вшануванням полеглих українських воїнів. Також українських бійців привітали представники військових контингентів армій-членів тренувальної місії JMTG-U, Командування Сухопутних військ ЗС України та Оперативного командування «Схід».

Представники США, Канади, Великобританії, Польщі, Литви, Данії і Швеції до кінця року навчатимуть наших армійців і, як підкреслив командир батальйону американських десантників підполковник Майкл Старз, самі навчатимуться у наших військових.

В програму навчань входить підготовка штабів новоприбулої бригади та її підрозділів за допомогою сучасних засобів імітаційного моделювання, підвищення рівня злагодженості та навченості рот і батальйонів під час тактичних дій в обороні та наступі з підготовленим підрозділом позначення дій противника OPFOR. Активно використовуватиметься й система імітації бою MILES.

Програма підготовки передбачає вдосконалення українськими воїнами знань та навичок з тактичної медицини, інженерної та вогневої підготовок, тактики та низки інших військових дисциплін. Вишкіл військовослужбовців бригади відбуватиметься з урахуванням стандартів армій країн-членів НАТО, а також досвіду отриманого Українським військом під час виконання бойових завдань на Сході країни.

Фото: Академія сухопутних військ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...