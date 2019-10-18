На Львівщині 41-річний іноземець під час сварки мало не зарізав власну дружину

На Львівщині поліцейські затримали 41-річного іноземця, який під час побутового конфлікту наніс ножові поранення власній дружині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляється, у Миколаївське відділення поліції 17 жовтня надійшло повідомлення від медиків про те, що під час виклику в один із будинків у райцентрі вони виявили жінку з чисельними ножовими пораненнями.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу потерпілої – 39-річної жительки Миколаєва. Також встановлено, що ножові поранення в область грудей та шиї жінці наніс її чоловік, 41-річний іноземець, близько 13.30 під час побутового конфлікту.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на вбивство) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.