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Мінекоенерго розпочало аудит усіх державних шахт

Вероніка Рой

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Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища почало проводити аудит ефективності роботи всіх державних шахт. Про це під час Години запитань сказав до уряду заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін, передає УНІАН.

 

«Зараз ми з’ясовуємо можливі перспективи розвитку галузі і окремо про це повідомимо», – сказав він.

За його словами, уряд також ініціював зміни до держбюджету на 2019 рік, щоб виділити додаткові кошти на реструктуризацію вугільної галузі.

«Я сподіваюся, що законопроєкт буде підтриманий комітетом і прошу народних депутатів підтримати його», – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України схвалив зміни до Державного бюджету на 2019 рік, якими виділив 1 млрд гривень на виплату заробітної плати шахтарям.

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