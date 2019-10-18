Львів’яни мають ще місяць, щоб подати заявки на реставрацію балконів у старовинних будинках

До 15 листопада львів’яни можуть подавати заявки на участь у Програмі співфінансування реставрації балконів у будинках-пам’ятках архітектури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Цю програму ми обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти наскільки мешканці готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкону має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс — це 10 тисяч гривень. Решту суму вартості оплачує місто. Також місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза цієї документації, проведення тендерної закупівлі, бо це буде тендерна закупівля, укладання договору з підрядником», — зазначила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

За її словами, мешканець має звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву відповідного зразка. Він повинен бути готовий до співфінансування, забезпечити виконавцю робіт доступ до електроенергії і має мати підписаний охоронний договір.

«Ми буде брати лише ті балкони, які виходять на головний фасад у будинках пам’ятках архітектури. Програму схвалено рішенням виконавчого комітету. Тому мешканці до 15 листопада можуть подавати заявки на участь у цій програмі. Сподіваюся що до кінця року частину заявок ми опрацюємо, щоб з настанням теплої погоди вже наступного року розпочати роботи», — додала Лілія Онищенко.