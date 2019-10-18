ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни мають ще місяць, щоб подати заявки на реставрацію балконів у старовинних будинках

Вероніка Рой

|

До 15 листопада львів’яни можуть подавати заявки на участь у Програмі співфінансування реставрації балконів у будинках-пам’ятках архітектури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Цю програму ми обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти наскільки мешканці готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкону має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс — це 10 тисяч гривень. Решту суму вартості оплачує місто. Також місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза цієї документації, проведення тендерної закупівлі, бо це буде тендерна закупівля, укладання договору з підрядником», — зазначила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

За її словами, мешканець має звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву відповідного зразка. Він повинен бути готовий до співфінансування, забезпечити виконавцю робіт доступ до електроенергії і має мати підписаний охоронний договір.

«Ми буде брати лише ті балкони, які виходять на головний фасад у будинках пам’ятках архітектури. Програму схвалено рішенням виконавчого комітету. Тому мешканці до 15 листопада можуть подавати заявки на участь у цій програмі. Сподіваюся що до кінця року частину заявок ми опрацюємо, щоб з настанням теплої погоди вже наступного року розпочати роботи», — додала Лілія Онищенко.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...