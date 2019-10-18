«Coloratura Opera Lab»: світові метри дали у Львові майстер-класи для молодих оперних співаків

У Львівській національній опері протягом 14-16 жовтня відбулися майстер-класи оперних співаків та викладачів Віденського університету музики та виконавського мистецтва Ґергарда Карі та Маґдалени Ренварт. Відтак 12 молодих українських оперних співаків отримали унікальну нагоду кілька днів навчатись у світових метрів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

Зауважимо, що проєкт талановитої молодої оперної співачки Наталії Степаняк «Coloratura Opera Lab», започаткований у співпраці з Львівською національною оперою у рамках програми «Український прорив» гендиректора Василя Вовкуна, має стати основою для створення молодіжної оперної академії.

«Я дуже тішуся, що у Львівській національній опері відбуваються творчі процеси. Сподіваюся, що «Coloratura Opera Lab» буде і надалі жити та розвиватися у стінах нашої опери», – наголосив генеральний директор – художній керівник Василь Вовкун. До привітань також долучилася Директорка з питань культури, національностей і релігій Львівської обласної державної адміністрації Мирослава Туркало, яка підкреслила важливу місію цього проекту у розвитку таланту молодих українських співаків.

Загалом на участь у проєкті подалося пів сотні претендентів, однак відібрали лише 12 співаків, які власне і проходили вишкіл у коучів оперного мистецтва. Географія проєкту вийшла за рамки Львова, в навчанні взяли участь оперні співаки з різних регіонів України. Також додамо, що після завершення майстер-класів відбулася урочиста церемонія вручення дипломів всім учасникам.

«Це не просто проєкт, це формування майбутнього для українського оперного мистецтва. Це платформа розвитку, яка допоможе молодим виконавцям здобути всі потрібні знання як теоретично, так і практично, щоб бути конкурентоспроможними на світовій алеї. Для того, щоб стати крутим співаком більше не потрібно їхати за кордон. Всі потрібні знання і можливості вони зможуть отримати тут, вдома», – резюмувала ініціаторка проєкту Наталія Степаняк.

Варто додати, що австрійський тенор Ґергард Карі співав у всіх найкращих театрах світу – від Метрополітен-опера в Нью-Йорку і до Ла Скала у Мілані. До нього на урок хочуть потрапити безліч оперних співаків, а його учнями є провідні солісти Віденської національної опери і світові зірки опери, зокрема, тенор №1 у світі – Йонас Кауфман. Маґдалена Ренварт – оперна співачка, коуч італійської мови при Віденському університеті музики і мистецтва. Тож 12 щасливчиків – молодих українських оперних співаків і співачок отримали унікальну можливість у стінах Львівської опери почерпнути від світових метрів нові знання.

«Все, що я зараз казатиму, йде з глибини мого серця. Наша головна мета під час подорожей світом – показати найкращий, найвищий рівень співу, але, прибувши сюди, ми зрозуміли, що це ще і можливість вдосконалити свою душу. З першого дня оперних майстер-класів я відчув настільки щирі та душевні всі учасники. А це і є мета – працювати з емоціями. Справа не в тому, щоб співати максимально потужно на голосових зв’язках, суть – щоб спів виражав емоцією, тоді це виходить максимально правдиво для слухача», – наголосив Ґергард Карі.

Натомість Маґдалена Ренварт зазначила, що поділяє хвилюючі емоції Ґергарда Карі і подякувала всім учасникам за роботу. При цьому вона додала, що «спів – це дуже особистісна річ, через нього проявляється все наше життя, і це дійсно унікально».

«Coloratura Opera Lab» – перший в Україні проєкт, який сприятиме професійному розвитку молодих оперних співаків і співачок. Він об’єднує кілька напрямків – майстер-класи з найкращими світовими педагогами, і, звісно, практику – концерти, перформанси та оперні постановки. Із молодими виконавцями України ділитимуться досвідом професіонали з різних сфер оперного мистецтва – педагоги по вокалу, з акторської майстерності, правильної вимови, а також режисери, диригенти, агенти, імпресаріо оперних театрів. Це дасть можливість здобути різносторонній світовий досвід і не витрачати величезні кошти, щоб отримати подібні майстер-класи чи консультації за кордоном. Також, проєкт «Coloratura Opera Lab» реалізовуватиме концерти та оперні постановки, адже найбільш вагомою проблемою для молодих співаків України є відсутність практики на оперній сцені.

Організатори вже оголосили прослуховування для молодих виконавців для постановки опери «Так чинять всі» В.А. Моцарта, яка буде реалізована влітку 2020 року не на театральній сцені, а під відкритим небом!