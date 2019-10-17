Євро та долар дорожчає у канторах Львова

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 17 жовтня американська валюта подорожчала на 5 копійок і встановлена на рівні 24,83 грн за долар. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Офіційний курс гривні до євро знизився на 10 копійок і встановлений на рівні 27.38 грн.

Окрім цього зафіксовано послаблення гривні у канторах Львова. Так за долар зараз дають в середньому 24.70 грн (+7 коп.), а купують по 25.06 грн (+6 коп.). Натомість євро в середньому купують по 27.30 (+13 коп.) та продають по 27.65 грн (+10 коп).

Злотий по 6.30 – 6.41 грн відповідно.