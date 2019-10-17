Витік на Зеленій залишив частину Львова без води

Сьогодні, 17 жовтня, на вул. Зеленій, 172 стався витік води. Через це мешканцям семи вулиць у Львові тимчасово призупинили водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

На аварійній ділянці вже почались ремонтні роботи, відтак орієнтовно до 16:30 год. води не матимуть мешканці таких вулиць: