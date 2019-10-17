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У Перемишлянах підліток на скутері врізався в «Ауді»

Наталя Дуляба

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У середу, 16 жовтня, орієнтовно о 19:30 год. на дорозі Куровичі – Рогатин у Перемишлянах сталась ДТП за участю неповнолітнього скутериста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Ауді» зіткнувся зі скутером «Сузукі», яким керував 13-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення 14-річний пасажир скутера, також житель райцентру, отримав травми і його доставили у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

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