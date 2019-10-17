У Личаківському парку облаштовують центральну алею та велодоріжку

У Личаківському парку у Львові тривають ремонтні роботи, вартістю близько 32 мільйони гривень. Загалом у парку облаштують близько 800 кв. м велодоріжки та близько 1 км основної алеї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Архітекторка Ольга Криворучко розповіла, що головна особливість цього парку полягає у тому, що це – пам’ятка садово-паркового мистецтва. І важливо зберегти його історичне планування.

«Під час виконання робіт з влаштування велосипедної доріжки шириною 2,5 м виявили неможливість її влаштування без втручання у схили парку. Враховуючи це та затверджену концепцію велоінфраструктури міста, прийняли рішення тимчасово припинити роботи з влаштування велосипедної доріжки до вирішення питання, з урахуванням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України» – зазначив заступник директора департаменту містобудування з питань екології та природних ресурсів Володимир Данилюк.

Відтак, у 2019 році на ділянці парку, обмеженій вул. Цетнерівка – вул. Пасічна, виконали роботи з влаштування водовідведення. Це дало змогу підрядній організації розпочати роботи з ремонту головної алеї парку та влаштування велодоріжки, яка веде від вул. Цетнерівки до вул. Пасічної.

Загальна вартість виконання робіт по об’єкту становить близько 32 млн грн.

Фото: ЛМР