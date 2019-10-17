У Львові канадський лікар безкоштовно прооперує військових за унікальною технологією

Професор Центру медичного здоров’я св. Джозефа у Канаді Роман Козак проведе шість безкоштовних операцій у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, що більш відомий як військовий госпіталь. Медик робитиме їх методом інтервенційцної радіології, тобто майже без розрізів на тілі пацієнта. Про це сьогодні, 17 жовтня, під час брифінгу повідомив хірург військового госпіталю Іван Богдан, передає кореспондент Львівського порталу.

Іван Богдан розповів, що канадський професор передає львівським медикам досвід проведення таких унікальних операцій, які роблять із мінімальними розрізами.

Протягом 17-18 жовтня Роман Козак проведе у військовому госпіталі шість оперативних втручань пацієнтам. Повернутися до Львова він планує уже навесні і обіцяє, що операцій буде ще більше.

«Я приїхав сюди, бо хочу допомогти вам розвивати інтервенційну радіологію. Це частина радіології, що досить розвинулась за останні 15 років в Америці, і ми хочемо навчати ваших лікарів нових способів лікування пацієнтів. Суть методу в тому, що ми не розрізуємо,а робимо отвір в шкірі, тобто пацієнту набагато легше перенести її, ніж звичайне хірургічне втручання», – розповів Роман Козак.

Він додав, що в Україну приїхав уже вдруге, аби на безоплатній основі допомагати хворим і передавати досвід лікарям, адже його батьки є родом з України. Мати – з Івано-Франківщини, а батько – з Тернопільщини, але в 1940-х роках вони були змушені покинути батьківщину.

Водночас із 26 жовтня до 2 листопада у Львові перебуватиме також делегація пластичних хірургів із Торонто. Лікарі проведуть приблизно 25 операцій для учасників АТО та цивільного населення.

«Раніше завдання лікарів було врятувати життя військових. Тепер хірурги повинні зменшити ті дефекти, які пацієнти отримали внаслідок поранень, тобто відновити працездатність, щоб вони могли повноцінно жити в суспільстві», – зазначив Іван Богдан.

Загалом протягом 2019 року у військовому госпіталі у Львові пройшли лікування більше 12 тисяч пацієнтів, медики провели понад 5 тисяч операцій. У закладі допомагають не лише військовим, приблизно 15% пацієнтів – цивільні.

Довідково:

Інтервенційна радіологія – метод рентгенівської візуалізації, що використовується для контролю втручання в організм пацієнта під час діагностичних, терапевтичних чи хірургічних процедур.