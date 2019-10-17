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У Львівській ОДА показали, яке житло купують для сиріт

Наталя Дуляба

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Найближчим часом у Червонограді планують купити три квартири для дітей-сиріт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Коштом обласного бюджету помешкання планують придбати для чотирьох сиріт із Червонограда, Перемишлянського та Радехівського районів. Заплановано, що три квартири куплять у Червонограді.

Зазначимо, що житло для дітей-сиріт або осіб, позбавлених батьківського піклування, на Львівщині купують у межах спеціальної обласної програми. На 2018-2020 роки на ці потреби передбачили 7 мільйонів гривень.

«В області триває реформа деінституалізації, тож суспільство повинне пройти шлях усвідомлення відповідальності за кожну дитину. Діти, які силою обставин залишились без батьківської уваги, повинні відчути підтримку держави», – розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Відтак в облдержадміністрації опублікували світлини помешкань у Червонограді, які найближчим часом куплять для чотирьох сиріт:

Додамо, що загалом на Львівщині зараз функціонує 34 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховують 232 дітей. Також в області проживає 91 прийомна сім’я, у якій є 147 дітей.

Фото: ЛОДА

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