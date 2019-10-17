ОСТАННІ НОВИНИ

У Краковці митники затримали контрабанду смартфонів Xiaomi

Наталя Дуляба

|

Сьогодні вночі, 17 жовтня, 26-річний мешканець Львівщини намагався незаконно ввезти з Польщі 60 смартфонів Xiaomi. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДФС Львівської області.

 

Серед ночі у пункт пропуску «Краковець – Корчова» із Польщі прибув мікроавтобус «Мерседес» із пасажирами. Водій, 26-річний мешканець Львівщини, обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений контроль». Втім під час огляду транспортного засобу митники виявили контрабанду смартфонів.

«Працівники митниці виявили 60 мобільних телефонів Xiaomi Redmi Note 8 Pro та Xiaomi Redmi 8A. Вони містились за декоративною обшивкою дверей та в ніші під сидінням. Водій зізнався, що придбав телефони в Республіці Польщі та приховав, аби уникнути сплати митних платежів», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України. Всі смартфони і мікроавтобус у чоловіка вже вилучили, а справу скерують на розгляд суду.

Фото: ДФС, відео: Держприкордонслужба

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...