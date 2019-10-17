У Краковці митники затримали контрабанду смартфонів Xiaomi

Сьогодні вночі, 17 жовтня, 26-річний мешканець Львівщини намагався незаконно ввезти з Польщі 60 смартфонів Xiaomi. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДФС Львівської області.

Серед ночі у пункт пропуску «Краковець – Корчова» із Польщі прибув мікроавтобус «Мерседес» із пасажирами. Водій, 26-річний мешканець Львівщини, обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений контроль». Втім під час огляду транспортного засобу митники виявили контрабанду смартфонів.

«Працівники митниці виявили 60 мобільних телефонів Xiaomi Redmi Note 8 Pro та Xiaomi Redmi 8A. Вони містились за декоративною обшивкою дверей та в ніші під сидінням. Водій зізнався, що придбав телефони в Республіці Польщі та приховав, аби уникнути сплати митних платежів», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України. Всі смартфони і мікроавтобус у чоловіка вже вилучили, а справу скерують на розгляд суду.

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Фото: ДФС, відео: Держприкордонслужба