У Бродах судитимуть чоловіка, який хотів продати більше 200 набоїв

У середу, 16 жовтня, правоохоронці затримали у Бродах раніше судимого чоловіка, який мав при собі більше двох сотень набоїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

До поліції звернувся працівник одного зі супермаркетів Бродів і розповів, що невідомий чоловік намагався викрасти товар. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили його особу. Ним виявився раніше судимий 26-річний житель району.

Під час огляду пакету, який він мав при собі, виявили 186 патронів калібру 9 мм, 22 патрони калібру 5,45 мм, один патрон калібру 7,62 мм, два травматичні патрони та предмет, схожий на штик-ніж.

За словами чоловіка, боєприпаси він знайшов та хотів продати. Поліцейські усе вилучили та скерували на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі проводиться досудове розслідування.